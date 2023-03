“Mi fermo, basta così”. GF Vip, la drastica decisione di Antonella dopo il televoto (Di venerdì 17 marzo 2023) Aveva appena scoperto di non essere la seconda finalista del GF Vip 7 come sperava. Non solo perché a vincere al televoto, al contrario di quanto chiunque aveva previsto ed immaginato, non è stata l’amica ed alleata persiana Nikita Pelizon ma l’ex fidanzata del suo Edoardo Donnamaria nonché sua rivale spartana Micol Incorvaia. Una batosta sommata alle critiche di Orietta Berti. Da lì in avanti ha detto di voler uscire. Prima in confessionale, dove ha anche risposto abbastanza male ad Alfonso Signorini che però ha voluto essere clemente e comprendere la circostanza, e dopo anche nello spiato appartamento del GF Vip 7, la salernitata ha detto di preferire uscire. La sconfitta le sta pesando troppo ed intanto anche i suoi genitori online stanno chiedendo di non votare Antonella Fiordelisi in modo che possa uscire. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 17 marzo 2023) Aveva appena scoperto di non essere la seconda finalista del GF Vip 7 come sperava. Non solo perché a vincere al, al contrario di quanto chiunque aveva previsto ed immaginato, non è stata l’amica ed alleata persiana Nikita Pelizon ma l’ex fidanzata del suo Edoardo Donnamaria nonché sua rivale spartana Micol Incorvaia. Una batosta sommata alle critiche di Orietta Berti. Da lì in avanti ha detto di voler uscire. Prima in confessionale, dove ha anche risposto abnza male ad Alfonso Signorini che però ha voluto essere clemente e comprendere la circostanza, eanche nello spiato appartamento del GF Vip 7, la salernitata ha detto di preferire uscire. La sconfitta le sta pesando troppo ed intanto anche i suoi genitori online stanno chiedendo di non votareFiordelisi in modo che possa uscire. ...

