Metropolitana leggera | chiusa con successo l’odissea delle verifiche

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha portato a termine contutte le prove di funzionalità della. Questa mattina, alla presenza del Rup, Gaetano D’Agostino, del direttore di esercizio, Luigi Di Mattia e del direttore dei lavori, Marco Masini, l’ultimo test sull’infrastruttura a basso impatto, e in particolare sul sistema di sicurezza “Plf”, ha consegnato esito positivo. L’opera è funzionante in tutte le sue parti ed è ormai pronta per la messa in esercizio con i passeggeri a bordo. L’odierna fumata bianca è stata già messa per iscritto in un verbale che sarà immediatamente trasmesso all’Air, titolare della gestione della. A questo punto, l’azienda del trasporto pubblico locale invierà le tutta la documentazione previstaall’Agenzia ...