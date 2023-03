Meteo weekend: sole e tempo stabile sul litorale, ma non mancherà qualche nube (Di venerdì 17 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Una situazione di generale stabilità che ci accompagnerà fino alle porte del weekend, con sole protagonista e clima asciutto; purtroppo ancora una volta la presenza dell’alta pressione bloccherà le perturbazioni atlantiche verso il nostro Paese. Solo in vista di domenica una blanda saccatura in approfondimento sulla Penisola iberica favorirà l’ingresso di correnti più umide, con un incremento della nuvolosità atteso al Nord ma soprattutto lungo le regioni tirreniche, con qualche pioggia su Liguria, Toscana e Sardegna, possibile anche tra Umbria e alto Lazio e isolatamente non esclusa pure sul resto del Nord. In questa fase sussistono tuttavia ancora margini di incertezza legata all’esatta traiettoria della saccatura, seguiranno dunque importanti aggiornamenti. Meteo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Una situazione di generale stabilità che ci accompagnerà fino alle porte del, conprotagonista e clima asciutto; purtroppo ancora una volta la presenza dell’alta pressione bloccherà le perturbazioni atlantiche verso il nostro Paese. Solo in vista di domenica una blanda saccatura in approfondimento sulla Penisola iberica favorirà l’ingresso di correnti più umide, con un incremento della nuvolosità atteso al Nord ma soprattutto lungo le regioni tirreniche, conpioggia su Liguria, Toscana e Sardegna, possibile anche tra Umbria e alto Lazio e isolatamente non esclusa pure sul resto del Nord. In questa fase sussistono tuttavia ancora margini di incertezza legata all’esatta traiettoria della saccatura, seguiranno dunque importanti aggiornamenti....

