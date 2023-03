Meteo Roma del 17-03-2023 ore 19:15 (Di venerdì 17 marzo 2023) Meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino velature estese su tutti i settori al pomeriggio aperture sulle regioni di Nord Est nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi al centro stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiati qualche velatura sui versanti tirrenici in serata ancora tempo asciutto con Cieli in prevalenza poco nuvolosi al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori non sono attesi variazioni di rilievo Nel corso delle ore notturne temperature minime diminuzione massime stabili o in calo al centro-sud stazionarie al nord e previsioni del tempo su una cura del centro Meteo italiano Meteo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023)e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino velature estese su tutti i settori al pomeriggio aperture sulle regioni di Nord Est nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli poco nuvolosi al centro stabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio c’è lì per lo più soleggiati qualche velatura sui versanti tirrenici in serata ancora tempo asciutto con Cieli in prevalenza poco nuvolosi al sud tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori non sono attesi variazioni di rilievo Nel corso delle ore notturne temperature minime diminuzione massime stabili o in calo al centro-sud stazionarie al nord e previsioni del tempo su una cura del centroitaliano...

