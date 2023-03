Meteo, previsioni del weekend: sole e temperature in rialzo. Calda la prossima settimana (Di venerdì 17 marzo 2023) Fine settimana primaverile su tutte le regioni. Sabato la giornata sarà soleggiata ovunque, domenica qualche pioggia sarà possibile su Toscana, Liguria e Appennino tosco emiliano. Il dominio anticiclonico continuerà anche la prossima settimana con temperature in forte rialzo e punte di 26 gradi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) Fineprimaverile su tutte le regioni. Sabato la giornata saràggiata ovunque, domenica qualche pioggia sarà possibile su Toscana, Liguria e Appennino tosco emiliano. Il dominio anticiclonico continuerà anche laconin fortee punte di 26 gradi

