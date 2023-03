Meta colpisce senza motivo anche le tracce di Soundreef, ma è giallo: «Faremo valere i nostri diritti» (Di venerdì 17 marzo 2023) Un fulmine a ciel sereno per Soundreef. Per i non addetti ai lavori, stiamo parlando del gestore indipendente di diritti d’autore di artisti musicali, fondato nel 2011, che dal 2019 ha trovato un accordo con la SIAE (dopo che l’antitrust aveva stabilito che quest’ultima aveva esercitato un abuso di posizione dominante) per la gestione del diritto d’autore stesso di alcuni artisti (al momento, ne gestisce 43mila nel mondo, 26mila in Italia tra cui Laura Pausini, Ultimo, Gigi D’Alessio, Boomdabash, Marco Masini, Enrico Ruggeri). Nella giornata di ieri, non appena era venuta fuori la notizia del mancato accordo tra SIAE e Meta per le tracce musicali da utilizzare su Instagram e su Facebook, la prima cosa a cui abbiamo pensato è stata che per il gestore indipendente si fossero aperte delle praterie circa la gestione dei ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 marzo 2023) Un fulmine a ciel sereno per. Per i non addetti ai lavori, stiamo parlando del gestore indipendente did’autore di artisti musicali, fondato nel 2011, che dal 2019 ha trovato un accordo con la SIAE (dopo che l’antitrust aveva stabilito che quest’ultima aveva esercitato un abuso di posizione dominante) per la gestione del diritto d’autore stesso di alcuni artisti (al momento, ne gestisce 43mila nel mondo, 26mila in Italia tra cui Laura Pausini, Ultimo, Gigi D’Alessio, Boomdabash, Marco Masini, Enrico Ruggeri). Nella giornata di ieri, non appena era venuta fuori la notizia del mancato accordo tra SIAE eper lemusicali da utilizzare su Instagram e su Facebook, la prima cosa a cui abbiamo pensato è stata che per il gestore indipendente si fossero aperte delle praterie circa la gestione dei ...

