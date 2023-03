Messina Denaro, altri quattro indagati tra i presunti favoreggiatori: perquisizioni a Campobello di Mazara (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono nuovi indagati nell’inchiesta sui favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Giovedì la procura di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di Emanuele Bonafede e della moglie Lorena Lanceri, finiti in carcere per favoreggiamento. Oggi a Campobello di Mazara sono scattate nuove perquisizioni. Da due mesi, cioè dal giorno dell’arresto che ha messo fine a trent’anni di latitanza, l’ufficio inquirente guidato a Maurizio De Lucia sta cercando di ricostruire la rete di fiancheggiatori del boss delle stragi. Per questo motivo i pm di Palermo Pierangelo Padova e Gianluca De Leo hanno disposto perquisizioni nelle abitazioni di quattro persone: si tratta di Laura Bonafede, cugina di Emanuele Bonafede e figlia di Leonardo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono nuovinell’inchiesta suidella latitanza di Matteo. Giovedì la procura di Palermo ha chiesto e ottenuto l’arresto di Emanuele Bonafede e della moglie Lorena Lanceri, finiti in carcere per favoreggiamento. Oggi adisono scattate nuove. Da due mesi, cioè dal giorno dell’arresto che ha messo fine a trent’anni di latitanza, l’ufficio inquirente guidato a Maurizio De Lucia sta cercando di ricostruire la rete di fiancheggiatori del boss delle stragi. Per questo motivo i pm di Palermo Pierangelo Padova e Gianluca De Leo hanno dispostonelle abitazioni dipersone: si tratta di Laura Bonafede, cugina di Emanuele Bonafede e figlia di Leonardo, ...

