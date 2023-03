Meret, difesa al portiere del Napoli: “È affidabile”, chi sono i migliori in Serie A (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ex portiere, tra le altre, di Chievo, Palermo e Torino, Stefano Sorrentino, attualmente Presidente del A.S.D. Chieri, società che milita in Serie D, ha rilasciato un’intervista a bttfnews parlando dei portieri che si stanno distinguendo in Serie A. Non manca un passaggio anche su Alex Meret, portiere meno battuto del campionato con il Napoli. Intervista Sorrentino Ecco quanto evidenziato: Sicuramente Meret sta dimostrando che è un portiere forte, un portiere affidabile. Nonostante quest’estate il Napoli ha provato a prendere tutti i portieri possibili. In questa stagione, anche grazie ai pochi infortuni che ha avuto, è stato molto più costante e affidabile. Detto questo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ex, tra le altre, di Chievo, Palermo e Torino, Stefano Sorrentino, attualmente Presidente del A.S.D. Chieri, società che milita inD, ha rilasciato un’intervista a bttfnews parlando dei portieri che si stanno distinguendo inA. Non manca un passaggio anche su Alexmeno battuto del campionato con il. Intervista Sorrentino Ecco quanto evidenziato: Sicuramentesta dimostrando che è unforte, un. Nonostante quest’estate ilha provato a prendere tutti i portieri possibili. In questa stagione, anche grazie ai pochi infortuni che ha avuto, è stato molto più costante e. Detto questo ...

