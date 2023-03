Mentre l'Italia dibatte, la Grecia aumenta il suo salario minimo (Di venerdì 17 marzo 2023) Mentre in Italia infuria il dibattito sull'opportunità o meno di stabilire un salario minimo, in Grecia, complici anche le imminenti elezioni, è stato aumentato quello nazionale. Il governo ha deciso che dal mese mese prossimo... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023)ininfuria il dibattito sull'opportunità o meno di stabilire un, in, complici anche le imminenti elezioni, è statoto quello nazionale. Il governo ha deciso che dal mese mese prossimo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Oggi alla Camera si dibatte sul #salariominimo: l'Italia è uno dei cinque Stati UE che non ha un salario minimo imp… - fattoquotidiano : Al congresso #Cgil i fischi se li prende #Calenda. Mentre in Italia si parla di salario minimo, #Renzi prepara la v… - AnnaAscani : Celebrare l’Unità d’Italia mentre si approva il disegno di Calderoli sull’autonomia pensato per dividerla in 20 pez… - francescade54 : RT @francotaratufo2: Mentre in Francia i lavoratori incendiano le piazze per sostenere i loro diritti, in Italia Il segretario del più gran… - CpnMro : RT @EmiliaUA: Messaggio a coloro che per circa 3 anni, mentre lavoravo alla mia inchiesta sulla #pandemia, me ne hanno dette e scritte di o… -