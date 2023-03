«Mennea aveva quattro lauree | era avvocato | eppure nessuno gli offrì un lavoro | gli chiusero le porte»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 marzo 2023) Martedì prossimo saranno dieci anni dalla morte di Pietro. Per ricordare il mitico velocista, Repubblica intervista Stefano Tilli, ex sprinter, oggi commentatore sportivo. Era compagno di stanza di. A firmare l’intervista è Emanuela Audisio. «Io ero estroverso, lui più chiuso. Con le sue abitudini. Faceva il bucato e metteva ad asciugare in stanza le assurde maglie di lana che portava sotto la canottiera. Gli dissi: ma che figura ci faccio se porto qui delle ragazze? Rispose: digli che sono di tuo nonno, ma sappi che anche i beduini nel deserto usano la lana, perché a fregarti è l’umidità». Vero chenon la faceva dormire? «Non spegneva mai la luce, alle due di notte ancora sfogliava i giornali, leggeva, s’informava. A me quel frusciare infastidiva, ma lui niente. Stefano, diceva, devi sempre tenerti informato, ...