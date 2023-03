Meloni supera la prova Cgil: per lei un appaluso e poche contestazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Rimini, dal nostro inviato. Scende dal palco prendendosi anche qualche applauso. Giorgia Meloni parla per 33 minuti davanti ai delegati della Cgil. "Ringrazio tutta il sindacato dell'invito. Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie: pensati sgradita. Slogan efficace. anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica...", dice dal palco. La disciplina imposta da Maurizio Landini ha funzionato: nessuno interrompe la premier, non arrivano fischi al suo indirizzo. Lei parla e la platea in un silenzio di chiesa l’ascolta. L’unico prevedibilissimo fuoriprogramma appena Meloni è salita sul palco è di un gruppo di delegati che ha iniziato a cantare Bella ciao, per poi lasciare la sala in segno di protesta, uno le dà della razzista. Forse alla fine è stato più contestato ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Rimini, dal nostro inviato. Scende dal palco prendendosi anche qualche applauso. Giorgiaparla per 33 minuti davanti ai delegati della. "Ringrazio tutta il sindacato dell'invito. Ringrazio anche chi mi contesta, in alcuni casi con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie: pensati sgradita. Slogan efficace. anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica...", dice dal palco. La disciplina imposta da Maurizio Landini ha funzionato: nessuno interrompe la premier, non arrivano fischi al suo indirizzo. Lei parla e la platea in un silenzio di chiesa l’ascolta. L’unico prevedibilissimo fuoriprogramma appenaè salita sul palco è di un gruppo di delegati che ha iniziato a cantare Bella ciao, per poi lasciare la sala in segno di protesta, uno le dà della razzista. Forse alla fine è stato più contestato ...

