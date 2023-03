Meloni strappa un applauso al termine del suo intervento alla Cgil (Di venerdì 17 marzo 2023) (Agenzia Vista) Rimini, 17 marzo 2023 Il Presidente del Consiglio Meloni, dopo la contestazione all'inizio del suo intervento al congresso della Cgil, riceve un applauso al termine del discorso. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) (Agenzia Vista) Rimini, 17 marzo 2023 Il Presidente del Consiglio, dopo la contestazione all'inizio del suoal congresso della, riceve unaldel discorso. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

