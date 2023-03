Meloni nella tana di Landini: la diretta dal congresso Cgil (Di venerdì 17 marzo 2023) È il giorno di Giorgia Meloni a Rimini, dove è in corso il congresso della Cgil al quale ieri hanno partecipato i leader dell'opposizione. La premier ha scelto di esserci nonostante la possibilità di essere contestata da un pubblico non proprio amico. Maurizio Landini aveva assicurato che avrebbe tenuto a bada le proteste e infatti gli unici contestatori rumorosi restano fuori dal Palacongressi. Al momento l'unico segnale silenzioso di dissenzo sono i peluche, che dopo Cutro tornano anche a Rimini. Centinaia di peluche sparsi sui banchetti dei delegati e tra questi anche Peppa Pig, già simbolo della protesta Lgbt+ anti Meloni. La premier è la quarta presidente del Consiglio che partecipa a questo evento dopo Giovanni Spadolini, Bettino Craxi e Romani Prodi. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) È il giorno di Giorgiaa Rimini, dove è in corso ildellaal quale ieri hanno partecipato i leader dell'opposizione. La premier ha scelto di esserci nonostante la possibilità di essere contestata da un pubblico non proprio amico. Maurizioaveva assicurato che avrebbe tenuto a bada le proteste e infatti gli unici contestatori rumorosi restano fuori dal Palacongressi. Al momento l'unico segnale silenzioso di dissenzo sono i peluche, che dopo Cutro tornano anche a Rimini. Centinaia di peluche sparsi sui banchetti dei delegati e tra questi anche Peppa Pig, già simbolo della protesta Lgbt+ anti. La premier è la quarta presidente del Consiglio che partecipa a questo evento dopo Giovanni Spadolini, Bettino Craxi e Romani Prodi.

