Meloni nella tana del lupo (rosso). Oggi la premier va dalla Cgil. Attese contestazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) Di certo non andrà come andò tra l'allora premier Romano Prodi e la Cgil di Guglielmo Epifani: "il vostro programma è il mio" disse, nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Di certo non andrà come andò tra l'alloraRomano Prodi e ladi Guglielmo Epifani: "il vostro programma è il mio" disse, nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada 'Siete in carica da soli 5 mesi ma state andando nella direzione sbagliata. Siete destra ossessionata da… - il_cappellini : Se un gruppo di sceneggiatori si fosse seduto intorno a un tavolo per inventare delle scene al solo scopo denigrare… - CottarelliCPI : Meloni e Giorgetti l’hanno detto più volte: nella legge di bilancio nessun condono! La pace fiscale è un’altra cosa… - liagroppo : RT @vitalbaa: Non definitela 'strategia' di Meloni nella gestione dell'immigrazione. Togliere le ONG dal mare o dar loro porti lontani per… - Marco32711897 : RT @laura_maffi: Dice Meloni: 'Sono sfortunata, governo nel periodo peggiore dalla II Guerra Mondiale' E allora il nostro Pres Conte,che d… -