Meloni in casa della Cgil: Abolizione dell'Rdc doverosa. Il salario minimo? Favorirebbe sempre i soliti (Di venerdì 17 marzo 2023) "Io considero doverosa l'Abolizione del reddito di cittadinanza per chi è in grado di lavorare", ha detto a Rimini la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Congresso della Cgil. Il reddito "è una misura che ha fallito gli obiettivi per i quali era nata, perché c'era a monte un errore dal mio punto di vista. Quell'errore – ha sottolineato Meloni – era mettere nello stesso calderone chi poteva lavorare e chi non poteva farlo, offrendo a tutti la stessa risposta". Il risultato, secondo la leader di Fdi, è stato "disincentivare l'offerta di lavoro e favorire il lavoro irregolare". "Penso non esista platea più adeguata per dirlo: non credo che chi è in grado di lavorare debba essere mantenuto dallo Stato con i proventi delle tasse di chi lavora duramente, percependo spesso poco più di chi ...

