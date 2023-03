Meloni “Il salario minimo non è una soluzione efficace” (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che l'introduzione del salario minimo legale non sia la soluzione più efficace: io temo il rischio che la fissazione per legge di un salario minimo diventi non una tutela aggiuntiva ma una tutela sostitutiva”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del XIX congresso della Cgil, a Rimini.“Credo che la strada più efficace sia estendere i contratti collettivi ai non tutelati, potenziare il contrasto al lavoro irregolare”, ha aggiunto.“Noi lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: il bene per la nostra nazione. Ci sono ottime ragioni per confrontarsi con la forza delle idee di ciascuno di noi”, ha sottolineato il premier. “Ringrazio tutta la Cgil dell'invito, ringrazio anche chi mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che l'introduzione dellegale non sia lapiù: io temo il rischio che la fissazione per legge di undiventi non una tutela aggiuntiva ma una tutela sostitutiva”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo dal palco del XIX congresso della Cgil, a Rimini.“Credo che la strada piùsia estendere i contratti collettivi ai non tutelati, potenziare il contrasto al lavoro irregolare”, ha aggiunto.“Noi lavoriamo tutti con lo stesso obiettivo: il bene per la nostra nazione. Ci sono ottime ragioni per confrontarsi con la forza delle idee di ciascuno di noi”, ha sottolineato il premier. “Ringrazio tutta la Cgil dell'invito, ringrazio anche chi mi ...

