Meloni e Tajani in ginocchio da al-Sisi (Di venerdì 17 marzo 2023) Nessuna polemica. Nessuna critica. Nessuna dichiarazione. Tutto è avvenuto nel silenzio più totale. Fatto sta che pochi giorni fa, esattamente il 9 marzo, si è insediato a Roma il nuovo ambasciatore d’Egitto. Fin qui tutto normale, ci mancherebbe. Se non fosse che il diplomatico in questione è Bassam Rady, un nome che molto probabilmente non dirà nulla ai più. Ma parliamo del portavoce di Abdel Fattah al-Sisi (nella foto) per ben cinque anni. Si è insediato a Roma l’ambasciatore d’Egitto, Bassam Rady. Si occupò anche del caso Regeni come portavoce di al-Sisi Ha vissuto dunque da protagonista le vicende (e i silenzi) relative tanto a Giulio Regeni che a Patrick Zaki. Una scelta secondo molti inopportuna, probabilmente effettuata dall’Egitto proprio per sottolineare la sua posizione sui casi che hanno creato non pochi attriti tra Roma e Il Cairo. Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) Nessuna polemica. Nessuna critica. Nessuna dichiarazione. Tutto è avvenuto nel silenzio più totale. Fatto sta che pochi giorni fa, esattamente il 9 marzo, si è insediato a Roma il nuovo ambasciatore d’Egitto. Fin qui tutto normale, ci mancherebbe. Se non fosse che il diplomatico in questione è Bassam Rady, un nome che molto probabilmente non dirà nulla ai più. Ma parliamo del portavoce di Abdel Fattah al-(nella foto) per ben cinque anni. Si è insediato a Roma l’ambasciatore d’Egitto, Bassam Rady. Si occupò anche del caso Regeni come portavoce di al-Ha vissuto dunque da protagonista le vicende (e i silenzi) relative tanto a Giulio Regeni che a Patrick Zaki. Una scelta secondo molti inopportuna, probabilmente effettuata dall’Egitto proprio per sottolineare la sua posizione sui casi che hanno creato non pochi attriti tra Roma e Il Cairo. Di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Dispiace sentir ripetere a Tajani lo stesso copione di #Meloni sul #Mes. Il PPE diceva che avrebbe europeizzato il… - elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - nelloscavo : @GiorgiaMeloni Dice che cercheranno gli scafisti in tutto il globo... Da dove comincerà questa caccia? (segue) - fcolarieti : Meloni e Tajani in ginocchio da al-Sisi. Che sdogana il suo ambasciatore. A dieci mesi dalla nomina si insedia a Ro… - borrillo62 : RT @DantiNicola: Dispiace sentir ripetere a Tajani lo stesso copione di #Meloni sul #Mes. Il PPE diceva che avrebbe europeizzato il Governo… -