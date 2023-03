Meloni e Landini, una (bella) lezione di politica. Parla Sacconi (Di venerdì 17 marzo 2023) “Giorgia Meloni e Maurizio Landini hanno impartito una lezione di politica al Paese, riconoscendosi nelle diversità e legittimandosi”. Non hanno fatto breccia le polemiche e gli striscioni contro di lei: il presidente del Consiglio ha tirato dritto. Al congresso della Cgil di Rimini si è “veicolato un messaggio fondamentale: le divergenze si esprimono nel rispetto reciproco”. La vede così, l’ex ministro Maurizio Sacconi che a Formiche.net commenta l’intervento di Meloni oggi alla convention del sindacato. Sacconi, è così rivoluzionario dialogare con rispetto confrontandosi sui temi? Sì, lo è nella misura in cui ormai una lunga stagione politica è stata perennemente viziata da forti contrasti e dal frequente ricorso all’arma della delegittimazione. ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023) “Giorgiae Mauriziohanno impartito unadial Paese, riconoscendosi nelle diversità e legittimandosi”. Non hanno fatto breccia le polemiche e gli striscioni contro di lei: il presidente del Consiglio ha tirato dritto. Al congresso della Cgil di Rimini si è “veicolato un messaggio fondamentale: le divergenze si esprimono nel rispetto reciproco”. La vede così, l’ex ministro Maurizioche a Formiche.net commenta l’intervento dioggi alla convention del sindacato., è così rivoluzionario dialogare con rispetto confrontandosi sui temi? Sì, lo è nella misura in cui ormai una lunga stagioneè stata perennemente viziata da forti contrasti e dal frequente ricorso all’arma della delegittimazione. ...

