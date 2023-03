Meloni dalla Cgil sfida le contestazioni: "No salario minimo e rdc" (Di venerdì 17 marzo 2023) I fischi e le proteste non hanno scalfito la tenacia di Giorgia Meloni, che si è presentata al congresso Cgil per chiedere un confronto "schietto" con i sindacati Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) I fischi e le proteste non hanno scalfito la tenacia di Giorgia, che si è presentata al congressoper chiedere un confronto "schietto" con i sindacati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : La replica di Meloni è fuori dalla realtà: la riforma del Mes serve a renderlo prestatore di ultima istanza del Fon… - LaVeritaWeb : Giorgia Meloni: «Finché ci sarà un governo guidato dalla sottoscritta non vi si accederà». E utilizza la sponda di… - NicolaPorro : #Migranti abbandonati in mare? Il governo non poteva fare nulla. Ecco la stoccata del premier #Meloni alla sinistra… - marioricciard18 : RT @salvini_giacomo: Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e osserva con superbia i delegati che la contestano ed escono dalla sala cant… - Eleda59 : RT @RobertoAvventu2: Qui è quando gli Stati Uniti importarono la loro 'democrazia' in Vietnam MA COME FA LA MELONI A STAR DALLA LORO PARTE… -