Meloni contestata al congresso della Cgil: sale sul palco e alcuni delegati lasciano la plenaria cantando “Bella ciao” con il pugno alzato (Di venerdì 17 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo sul palco del XIX congresso nazionale della Cgil a Rimini è stata contestata da alcuni partecipanti al congresso. Prima di entrare al palacongressi la premier ha ricevuto dei fischi. Una volta salita sul palco, inoltre, alcuni delegati hanno lasciato l’aula della plenaria con il pugno alzato e cantando “Bella ciao”. Dal palco la presidente del Consiglio ha comunque ringraziato anche chi la contesta, dicendo di essere abituata ai fischi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, al suo arrivo suldel XIXnazionalea Rimini è statadapartecipanti al. Prima di entrare al palacongressi la premier ha ricevuto dei fischi. Una volta salita sul, inoltre,hanno lasciato l’aulacon il”. Dalla presidente del Consiglio ha comunque ringraziato anche chi la contesta, dicendo di essere abituata ai fischi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - ultimora_pol : Giorgia #Meloni: 'Abbiamo fatto la scelta dolorosa di non prolungare il taglio alle accise sulla benzina. È stata m… - stefanoparisio : RT @AGTW_it: Congresso #Cgil, #Meloni contestata: in sala ' #BellaCiao ' e lei rimane in silenzio - omarsivori : Meloni contestata al congresso della Cgil con 'Bella ciao' cantata dal pubblico - Giolla_Giolla : RT @fanpage: Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della Cgil di Rim… -