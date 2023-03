Meloni alla Cgil tira dritto su Rdc e salario minimo. Niente fischi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - CarloCalenda : Apro i giornali oggi e leggo di questo titanico confronto declinato anche in vestiti e borsette (alla faccia del ri… - eia58 : RT @CistulliPietro: Tutto secondo previsioni: Landini chiede la legittimazione alla regina Meloni e questa, maestosamente, la concede. È… - CosettaGiordano : RT @Mariaro84538838: #tgLa7 Il TG delle BALLE!!!! Ha appena detto che la #Meloni é stata accolta con applausi e poche contestazioni!!! Ho… -

... seppure 'salvo intese' per via delle perplessità della premier Giorgia. Ma il leader della ... Io farei referendum in Sicilia e Calabria e chiederei ai cittadini, costimano, se lo vogliono ...Lasciando il Palacongressisi è detta "soddisfatta" per un appuntamento (chevigilia era ritenuto non privo di 'rischi') a cui "era giusto e doveroso" partecipare. 17 marzo 2023Aderiamo, quindi,mobilitazione del settore per chiedere, come già fatto in tutte le sedi ... Chiediamo pertanto un incontro urgente al Presidente del Consiglio Giorgiae al Governo per l'...

“Il fatto che Georgia Meloni abbia accettato di venire a parlare al congresso rappresenta un elemento di rispetto e riconoscimento per i 5 milioni di iscritti alla Cgil.” Prima di invitare sul palco ...Ad accompagnare la premier c'erano la sorella Arianna, la senatrice di FdI e ministra del Turismo, Daniela Santanchè, oltre al viceministro alla Infrastrutture Galeazzo Bignami e al parlamentare di ...