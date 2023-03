Meloni alla Cgil tira dritto su Rdc e salario minimo. Niente fischi (Di venerdì 17 marzo 2023) Un (timido) applauso, nessun fischio, una contestazione che era stata annunciata. Giorgia Meloni ha archiviato così la sua partecipazione al congresso della Cgil, la prima di un premier di destra, con un intervento che apre al "confronto" ma senza nessuna concessione sui temi alla platea, che infatti ha ascoltato interessata ma fredda il suo intervento. Meloni è arrivata al Palacongressi di Rimini questa mattina poco prima delle 12, accolta con una stretta di mano da Maurizio Landini. Proprio il segretario generale è salito sul palco, poco prima di lei, per fare una breve introduzione e spiegare che la presenza della premier è da considerare un "momento di rispetto e riconoscimento" per il sindacato, che da parte sua deve "imparare ad ascoltare, anche chi ha idee e posizioni diverse".video width="746" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 marzo 2023) Un (timido) applauso, nessuno, una contestazione che era stata annunciata. Giorgiaha archiviato così la sua partecipazione al congresso della, la prima di un premier di destra, con un intervento che apre al "confronto" ma senza nessuna concessione sui temiplatea, che infatti ha ascoltato interessata ma fredda il suo intervento.è arrivata al Palacongressi di Rimini questa mattina poco prima delle 12, accolta con una stretta di mano da Maurizio Landini. Proprio il segretario generale è salito sul palco, poco prima di lei, per fare una breve introduzione e spiegare che la presenza della premier è da considerare un "momento di rispetto e riconoscimento" per il sindacato, che da parte sua deve "imparare ad ascoltare, anche chi ha idee e posizioni diverse".video width="746" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - CarloCalenda : Apro i giornali oggi e leggo di questo titanico confronto declinato anche in vestiti e borsette (alla faccia del ri… - PagellaPolitica : Nel suo primo question time alla Camera, Giorgia Meloni è stata imprecisa e fuorviante in alcune sue dichiarazioni.… - Socrate34020624 : RT @GiuseppeConteIT: Meloni al Congresso della Cgil ha attaccato le riforme del @Mov5Stelle per chi è in difficoltà e la nostra proposta di… - Civetta46262114 : RT @LilianaArmato: 'Sapete i rischi che correte?' Pensavo avesse fatto questa domanda agli evasori fiscali, agli ultras violenti, ai ladri,… -