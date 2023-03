Meloni alla Cgil: “Non temo i fischi. No al salario minimo e al reddito di cittadinanza” (video) (Di venerdì 17 marzo 2023) “Pensati sgradita”? “Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica…”. Il premier Meloni sul palco della Cgil sdrammatizza con una battuta la polemica con la sindacalista che ha animato una piccola breve contetazione in mattinata. «Ringrazio tutta la Cgil, anche chi mi contesta con slogan creativi”, esordisce la premier nella tanto attesa “prima volta” di un premier alla platea del sindacato. “Non so cosa aspettarmi ma mi sembra giusto esserci. Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento con il sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro del nostro paese. Con una attitudine all’ascolto che il governo intende portare avanti”. Meloni al congresso della Cgil: “E’ profonda la ragione che mi porta qui” E’ poco prima delle 12 quando il popolo del sindacato rosso – ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) “Pensati sgradita”? “Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica…”. Il premiersul palco dellasdrammatizza con una battuta la polemica con la sindacalista che ha animato una piccola breve contetazione in mattinata. «Ringrazio tutta la, anche chi mi contesta con slogan creativi”, esordisce la premier nella tanto attesa “prima volta” di un premierplatea del sindacato. “Non so cosa aspettarmi ma mi sembra giusto esserci. Non ho voluto rinunciare a questo appuntamento con il sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro del nostro paese. Con una attitudine all’ascolto che il governo intende portare avanti”.al congresso della: “E’ profonda la ragione che mi porta qui” E’ poco prima delle 12 quando il popolo del sindacato rosso – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - Ivan_Grieco : Vedo sui social spopolare la risposta di Elly Schlein a Giorgia Meloni di oggi alla Camera. L'unico intervento che… - 4everAnnina : RT @saggiadecisione: #Meloni sta dando una lezione alla #CGIL e alla sinistra che si ricorderanno per tutta la vita. Sempre a testa alta. - c_mattioli : RT @LilianaArmato: 'Sapete i rischi che correte?' Pensavo avesse fatto questa domanda agli evasori fiscali, agli ultras violenti, ai ladri,… -