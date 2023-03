Meloni alla Cgil: lavoro, fisco, 'Ferragni' e uno (storico) applauso (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Giorgia Meloni esce "soddisfatta" dall'arena della Cgil. La presidente del Consiglio interviene davanti ai 986 delegati, riuniti per il XIX congresso nazionale del principale sindacato italiano. Illustra la 'linea' del governo su fisco, lavoro, salario minimo, migranti, riforme e famiglia. Posizioni, spesso, assai distanti da quelle della Cgil, ma davanti alle quali la platea che ascolta in rigoroso silenzio. Unico, timido, applauso quando la premier cita "l'ignobile" attacco alla sede romana della Cgil, da parte della "estrema destra". Mentre, nel momento in cui Meloni sale sul palco, prima che prenda parola, va in scena l'annunciata protesta della minoranza Cgil. I 24 delegati di 'Radici' del sindacato', guidati da Eliana Como, ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Giorgiaesce "soddisfatta" dall'arena della. La presidente del Consiglio interviene davanti ai 986 delegati, riuniti per il XIX congresso nazionale del principale sindacato italiano. Illustra la 'linea' del governo su, salario minimo, migranti, riforme e famiglia. Posizioni, spesso, assai distanti da quelle della, ma davanti alle quali la platea che ascolta in rigoroso silenzio. Unico, timido, applauso quando la premier cita "l'ignobile" attaccosede romana della, da parte della "estrema destra". Mentre, nel momento in cuisale sul palco, prima che prenda parola, va in scena l'annunciata protesta della minoranza. I 24 delegati di 'Radici' del sindacato', guidati da Eliana Como, ...

