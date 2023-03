Meloni alla Cgil: “Il Salario minimo legale non è la soluzione più efficace” (Di venerdì 17 marzo 2023) “Credo che l’introduzione del Salario minimo legale non sia la soluzione più efficace: io temo il rischio che la fissazione per legge di un Salario minimo diventi non una tutela aggiuntiva ma una tutela sostitutiva”. È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco del XIX congresso della Cgil, in corso a Rimini. La Meloni sul palco della Cgil tira dritto: per la premier il Salario minimo non va bene. Chi lavora e non ce la fa a campare può pure rimanere così “Credo che la strada più efficace sia estendere i contratti collettivi ai non tutelati, potenziare il contrasto al lavoro irregolare”, ha aggiunto il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) “Credo che l’introduzione delnon sia lapiù: io temo il rischio che la fissazione per legge di undiventi non una tutela aggiuntiva ma una tutela sostitutiva”. È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo dal palco del XIX congresso della, in corso a Rimini. Lasul palco dellatira dritto: per la premier ilnon va bene. Chi lavora e non ce la fa a campare può pure rimanere così “Credo che la strada piùsia estendere i contratti collettivi ai non tutelati, potenziare il contrasto al lavoro irregolare”, ha aggiunto il ...

