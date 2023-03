Meloni alla Cgil, FdI: “Una lezione di stile, fermezza e dialogo”. Calenda: “Ha avuto coraggio” (Di venerdì 17 marzo 2023) Una presenza pesante, una giornata epocale segnata da coraggio, aperture e barra ferma. La presenza di Giorgia Meloni al congresso della Cgil a Rimini ha spazzato il campo da equivoci, balletti e presunti tentennamenti. Il premier entra nell’arena non amica dalla porta principale. Sfidando le minoranze in assetto di contestazioni. E ne esce con un applauso della platea, seppure timido. Aspetta pazientemente che si esaurisca il coretto di Bella Ciao e prende la parola accompagnata da un sorridente e ossequioso Maurizio Landini. Dopo 27 anni, l’ultimo era stato Prodi nel 1996, un presidente del Consiglio partecipa alle assise del primo sindacato italiano. Meloni alla Cgil: un segnale di superamento degli steccati Un segnale “di superamento di vetusti steccati, nel segno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) Una presenza pesante, una giornata epocale segnata da, aperture e barra ferma. La presenza di Giorgiaal congresso dellaa Rimini ha spazzato il campo da equivoci, balletti e presunti tentennamenti. Il premier entra nell’arena non amica dporta principale. Sfidando le minoranze in assetto di contestazioni. E ne esce con un applauso della platea, seppure timido. Aspetta pazientemente che si esaurisca il coretto di Bella Ciao e prende la parola accompagnata da un sorridente e ossequioso Maurizio Landini. Dopo 27 anni, l’ultimo era stato Prodi nel 1996, un presidente del Consiglio partecipa alle assise del primo sindacato italiano.: un segnale di superamento degli steccati Un segnale “di superamento di vetusti steccati, nel segno ...

