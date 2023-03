Meloni alla Cgil, dalla platea parte Bella Ciao. La premier: “Ho letto slogan ‘pensati sgradita’, non sapevo che Ferragni fosse metalmeccanica” (Di venerdì 17 marzo 2023) Contestazioni all’ingresso di Giorgia Meloni al palacongresso di Rimini da parte della platea del Congresso della Cgil. I presenti hanno intonato Bella Ciao e alcuni sono usciti. La premier, dal palco, ha comunque iniziato il suo intervento ringraziando “tutta la Cgil” dell’invito: “Ringrazio anche chi mi contesta – ha detto – in alcuni casi anche con degli slogan efficaci che ho letto dalle agenzie, come ‘pensati sgradita’. slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica…”. Il riferimento è alla stola che l’influencer ha indossato a Sanremo con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Contestazioni all’ingresso di Giorgiaal palacongresso di Rimini dadelladel Congresso della. I presenti hanno intonatoe alcuni sono usciti. La, dal palco, ha comunque iniziato il suo intervento ringraziando “tutta la” dell’invito: “Ringrazio anche chi mi contesta – ha detto – in alcuni casi anche con degliefficaci che hodalle agenzie, comeefficace, anche se nonche Chiarauna…”. Il riferimento èstola che l’influencer ha indossato a Sanremo con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - Ivan_Grieco : Vedo sui social spopolare la risposta di Elly Schlein a Giorgia Meloni di oggi alla Camera. L'unico intervento che… - SOCIALISTA1974 : @ANPIRomaPosti Se ricordate, qualche giorno dopo le elezioni Berlusconi fece una dichiarazione in seno alla quale v… - Ariete030458 : RT @lucianocapone: L’Europa ha perso la pazienza e chiede la ratifica del Mes. Il governo prende tempo ma ha finito le scuse. Oggi alla Cam… -