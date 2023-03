Meloni al congresso della Cgil | nel silenzio della platea non arretra su nulla Giusto essere qui

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - elio_vito : Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fond… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - EmilioBerettaF1 : Congresso Cgil, la premier Meloni: 'Sono soddisfatta, non ho paura del confronto' - medicojunghiano : RT @elio_vito: Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fondante la… -

Un (timido) applauso, nessun fischio, una contestazione che era stata annunciata. Giorgiaha archiviato così la sua partecipazione aldella Cgil, la prima di un premier di destra, con un intervento che apre al "confronto" ma senza nessuna concessione sui temi alla platea, ...Maha voluto dimostrare l'importanza della sua partecipazione alnonostante la diversità di vedute. "Questoè un esercizio di democrazia e partecipazione che non può ...Parliamoci chiaro: Giorgiaha fatto un figurone aldella Cgil, e non ci voleva Cassandra per prevederlo. Il figurone era, diciamo, già incorporato nell'invito (a parlare, non solo, come di prassi, ad ascoltare),...

Meloni al congresso Cgil: «Il reddito di cittadinanza ha fallito. La ricchezza la creano le aziende non lo Sta ilmessaggero.it

La terza giornata del congresso vedrà, oltre al dibattito congressuale, l’intervento alle ore 12:00 del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. A intervenire per primo è stato Maurizio ...Il fatto che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ma anche leader di un partito dichiaratamente di destra come Fratelli d’Italia, abbia tenuto un discorso sul palco del congresso nazionale della ...