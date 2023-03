Meloni al congresso Cgil | Sono abituata da 30 anni ai fischi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - elio_vito : Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fond… - FratellidItalia : ?? Un esercizio di stile, una prova di autorevolezza e coraggio. Il Presidente Meloni al congresso della CGIL ci ha… - paolo21050370 : RT @FratellidItalia: ?? Un esercizio di stile, una prova di autorevolezza e coraggio. Il Presidente Meloni al congresso della CGIL ci ha res… - ContiamoNon : RT @capitano_ri: Dice tutto ??l'espressione di Giorgia Meloni al congresso CGIL a chi cantava bellaciao ?? #giorgia_immensa -

L'entrata a sorpresa dall'ingresso principale, le contestazioni, i peluche per Cutro e un solo applauso. A Metropolis il video - racconto della partecipazione di Giorgiaaldi Rimini della Cgil dove la premier non arretra di sui temi del lavoro. E una parte del sindacato non ci sta. di Andrea LattanziMontaggio di Elena Rosiello Metropolis è in ...... che non ci debbano essere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, lavoratori che meritano la tutela sindacale e altri che invece non la merita", le parole dialdella Cgil. / ...- La presidente del Consiglio ha confermato il suo no al salario minimo e ha affermato che il Reddito di Cittadinanza è stata una misura sbagliata. Per lei un applauso dalla platea, quando ha ...

Meloni, il discorso al congresso Cgil: "No al salario minimo, lavoriamo insieme su ammortizzatori sociali uni… la Repubblica

Giorgia Meloni parla di una “vera e propria svolta per l’Italia”. La riforma fiscale, ritenuta epocale dal premier, era attesa da mezzo secolo. Secondo il presidente del Consiglio, ci saranno novità p ...La presidente del Consiglio ha confermato il suo no al salario minimo e ha affermato che il Reddito di Cittadinanza è stata una misura sbagliata. Per lei un applauso dalla platea, quando ha condannato ...