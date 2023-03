Meloni al congresso Cgil | militanti lasciano la sala e mostrano peluche per i bambini di Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - fanpage : Giorgia Meloni è intervenuta al congresso nazionale della Cgil. Mentre saliva sul palco, una parte del pubblico h… - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - GioFrezzetti : RT @fanpage: Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della Cgil di Rim… - ALisimberti : RT @giubileif: Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso della Cgil… -

Cgil: non temo fischi, ne prendo da 30 anni 'La mia presenza qui ha fatto discutere, alcuni pensavano che non venissi per timore delle contestazioni e di essere fischiata: sono ...- 'Non siamo d'accordo con l'invito e con la richiesta di intervenire a i nostri lavori. Ma ormai la segretaria l'aveva invitata e allora siamo stati noi a ragionare quale poteva essere il nostro modo ...Terminato il suo intervento al, la presidente del Consiglio Giorgiaè ora a colloquio con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. L'incontro si svolge in una saletta vicina alla sala in cui si tengono i ...

Meloni al congresso Cgil: «Il reddito di cittadinanza ha fallito. La ricchezza la creano le aziende non lo Sta ilmessaggero.it

(Agenzia Vista) Rimini, 17 marzo 2023 "Ringrazio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver accettato l'invito a partecipare al congresso, lo considero un elemento di rispetto per ...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cgil in corso al Palacongressi di Rimini. Per questo, spiega, e' necessario 'immaginare una nuova strada per puntare ...