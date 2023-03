Meloni al congresso Cgil | «Il reddito di cittadinanza ha fallito La ricchezza la creano le aziende non lo Stato»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Giorgiaentra alnon da una porticina laterale. E di nascosto. Come gli aveva consigliato la polizia. Entra dall?ingresso principale come tutti, e ?se fischiano,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - SimoneAlliva : Presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della presidente #Meloni al congresso Cgi… - giulicitte52 : RT @TgLa7: Le parole del segretario Maurizio Landini nel presentare Giorgia Meloni sul palco del #CongressoCgil2023 - com_notizie : Congresso #Cgil, #Meloni rilancia la proposta di una riforma presidenziale -

'Questoè un esercizio di democrazia e partecipazione che non può lasciare indifferente ... ha detto la. 'Non mi sottraggo a un contesto sapendo che è un contesto difficile. Non mi ...La presidente del Consiglio Giorgiaha terminato il suo intervento, durato circa mezz'ora, aldella Cgil a Rimini. Al termine, dalla platea non è arrivato nessun applauso. In precedenzaera stata applaudita un ...Lo ha detto la premier Giorgiaaldella Cgil, a Rimini. . 17 marzo 2023

Congresso Cgil, la premier Giorgia Meloni a Rimini: la diretta video della seconda giornata Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al congresso della Cgil in corso a Rimini."Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica...". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al congresso della Cgil in corso a Rimini, in replica ...