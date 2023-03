Meloni a testa alta davanti alle contestazioni della Cgil (a cui ha sottratto il voto dei lavoratori) (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono due cose che vanno valutate riguardo la «storica» presenza e discorso di Giorgia Meloni sul palco del congresso della Cgil. Il primo è il piano umano e comportamentale. Il secondo è quello politico, legato cioè all’intervento, alle parole. Inutile dire che il clima, si sapeva, non è stato certo di benvenuto con fiori ed applausi. le contestazioni, previste, non sono mancate. Diversi delegati sono usciti, senza ascoltare le parole del premier. Altri hanno intonato «Bella Ciao». Addirittura una iscritta ha indossato l’ormai abituale stola della ferrigni (Sanremo Edition) con scritto: «Pensati sgradita»… Nulla che abbia minimamente scalfito Giorgia Meloni che tra ironia e carattere ha mostrato il petto alla platea. «Pensati sgradita? Non sapevo che la Ferragni ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono due cose che vanno valutate riguardo la «storica» presenza e discorso di Giorgiasul palco del congresso. Il primo è il piano umano e comportamentale. Il secondo è quello politico, legato cioè all’intervento,parole. Inutile dire che il clima, si sapeva, non è stato certo di benvenuto con fiori ed applausi. le conzioni, previste, non sono mancate. Diversi delegati sono usciti, senza ascoltare le parole del premier. Altri hanno intonato «Bella Ciao». Addirittura una iscritta ha indossato l’ormai abituale stolaferrigni (Sanremo Edition) con scritto: «Pensati sgradita»… Nulla che abbia minimamente scalfito Giorgiache tra ironia e carattere ha mostrato il petto alla platea. «Pensati sgradita? Non sapevo che la Ferragni ...

