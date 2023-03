Meloni a Rimini:sono qui per rispeto Cgil e per percorso ascolto (Di venerdì 17 marzo 2023) "Questo è un appuntamento a cui non ho voluto rinunciare in segno di rispetto verso un sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro italiana e in coerenza con un percorso di ascolto che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Questo è un appuntamento a cui non ho voluto rinunciare in segno di rispetto verso un sindacato che è la più antica organizzazione del lavoro italiana e in coerenza con undiche il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della presidente #Meloni al congresso Cgi… - Agenzia_Ansa : Il gruppo di minoranza interna alla Cgil in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presen… - ilfoglio_it : Landini raduna tutti i leader dell’opposizione a Meloni, ma finisce con Calenda fischiato, Fratoianni che non vuole… - JohnHard3 : Meloni accolta dalle proteste al Congresso della Cgil. A Rimini peluche contro il premier. Esposto anche uno strisc… - domercoli : RT @Lanternaweb: Il Presidente del Consiglio, Giorgia #Meloni, venerdì 17 marzo, alle ore 12.00, parteciperà al XIX Congresso Nazionale del… -