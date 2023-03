Meloni a Congresso Cgil, prima volta di un Premier di destra: spirito unitario. No a Rdc e salario (Di venerdì 17 marzo 2023) - Nel suo intervento ha fatto riferimento alla necessità di dialogare con tutte le parti sociali per rafforzare il senso di unità del ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 marzo 2023) - Nel suo intervento ha fatto riferimento alla necessità di dialogare con tutte le parti sociali per rafforzare il senso di unità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - elio_vito : Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fond… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - SanninoAmelia : RT @GiuseppeConteIT: Meloni al Congresso della Cgil ha attaccato le riforme del @Mov5Stelle per chi è in difficoltà e la nostra proposta di… - Marco32711897 : RT @AGTW_it: Congresso #Cgil, #Meloni contestata: in sala ' #BellaCiao ' e lei rimane in silenzio -