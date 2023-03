Meloni a Congresso Cgil, ‘Bella Ciao’ accoglie premier – Video (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Pugno alzato e intonando ‘Bella Ciao’, un drappello di delegati Cgil hanno lasciato la sala del Congresso di Rimini prima dell’intervento della premier Giorgia Meloni. “Ringrazio il segretario generale Maurizio Landini e tutta la Cgil per l’invito, ringrazio anche chi mi contesta”, ha esordito Meloni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Pugno alzato e intonando, un drappello di delegatihanno lasciato la sala deldi Rimini prima dell’intervento dellaGiorgia. “Ringrazio il segretario generale Maurizio Landini e tutta laper l’invito, ringrazio anche chi mi contesta”, ha esordito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - giubileif : Un tempo i riferimenti dei sindacati erano Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Antonio Gramsci, oggi al congresso d… - elio_vito : Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fond… - plexsus65 : RT @GiuseppeConteIT: Meloni al Congresso della Cgil ha attaccato le riforme del @Mov5Stelle per chi è in difficoltà e la nostra proposta di… - bernyy66 : RT @fattoquotidiano: Giorgia Meloni al congresso Cgil: in 30 minuti un solo applauso, quando condanna “l’inaccettabile assalto” alla sede d… -