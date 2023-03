Meloni a Cgil | pensati sgradita? Non sapevo Ferragni metalmeccanica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - NicolaPorro : La #Cgil invita #Meloni, lei accetta. E c'è chi impazzisce. #Sallusti: 'Questi non sanno che il premier...' ?? - fanpage : Giorgia Meloni è intervenuta al congresso nazionale della Cgil. Mentre saliva sul palco, una parte del pubblico h… - nicola88054958 : RT @MarcoFattorini: Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio anche… - Max291278 : #Cgil muta con l'abolizione dell'art. 18, con le delocalizzazioni delle produzioni e delle sedi fiscali, oggi fa la… -

La premier sul palco del Palacongressi di Rimini viene accolta da 'Bella ciao' e qualche contestazione, condanna l'assalto alla sede del sindacato e promette di ascoltare le istanze di ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha tenuto un intervento al XIX Congresso Nazionale dellaa Rimini. Immagini messe a disposizione con licenza CC - BY - NC - SA 3.0 ITDopo il panel con Giuseppe Conte, Elly Schlein, Carlo Calenda e Nicola Fratoianni, al Congresso Nazionale delladi Rimini è il turno di Giorgia. La presenza della premier è stata contestata da un gruppo di minoranza interna alla Cgril, in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini.

Meloni a Congresso Cgil difende riforma fiscale: "Guarda a lavoro". Fischi e contestazioni Sky Tg24

Tanti peluche per contestare la presenza oggi di Giorgia Meloni, invitata al congresso nazionale della Cgil. E’ la protesta organizzata venerdì mattina, davanti al Palacongressi di Rimini, da Eliana ...Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cgil in corso al Palacongressi di Rimini. Per questo, spiega, e' necessario 'immaginare una nuova strada per puntare ...