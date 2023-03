Meloni a Cgil:contrapposizione è utile, unità è cercare bene comune (Di venerdì 17 marzo 2023) E' "molto profonda la ragione per cui sono qui: oggi non è un giorno come altri, è la festa dell'unità nazionale e la mia presenza oggi non è solo la volontà di colmare quel vuoto che vede da 27 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) E' "molto profonda la ragione per cui sono qui: oggi non è un giorno come altri, è la festa dell'nazionale e la mia presenza oggi non è solo la volontà di colmare quel vuoto che vede da 27 anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La #Cgil invita #Meloni, lei accetta. E c'è chi impazzisce. #Sallusti: 'Questi non sanno che il premier...' ?? - fattoquotidiano : La Fiom: “Meloni al congresso della Cgil? Lasceremo la sala”. Landini: “Invitata perché è il momento delle risposte… - SimoneAlliva : Presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della presidente #Meloni al congresso Cgi… - AGTW_it : Congresso #Cgil, #Meloni contestata: in sala ' #BellaCiao ' e lei rimane in silenzio - MariaPiaRagosa : RT @NicolaPorro: 'Non sapevo che Chiara #Ferragni...'. La stoccata della #Meloni alla #Cgil: così zittisce i contestatori - VIDEO -??https:/… -