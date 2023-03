Meloni a Cgil: non fate sconti, vi ascolterò senza pregiudizi (Di venerdì 17 marzo 2023) "Se il nostro approccio è sincero, posso imparare anche da chi è distante da me, ma bisogna avere l'umiltà di non partire da un pregiudizio e io non intendo farlo perché voglio rappresentare tutti gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Se il nostro approccio è sincero, posso imparare anche da chi è distante da me, ma bisogna avere l'umiltà di non partire da uno e io non intendo farlo perché voglio rappresentare tutti gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni sale sul palco della #Cgil, un gruppo di contestatori intona “Bella ciao”. La premier: «Ringrazio an… - NicolaPorro : La #Cgil invita #Meloni, lei accetta. E c'è chi impazzisce. #Sallusti: 'Questi non sanno che il premier...' ?? - fanpage : Giorgia Meloni è intervenuta al congresso nazionale della Cgil. Mentre saliva sul palco, una parte del pubblico h… - oznerol4 : RT @Libero_official: 'Non ho paura dei fischi'. E la #Meloni fa il suo ingresso sul palco della #Cgil dalla porta principale. Proprio davan… - vivereitalia : Meloni al congresso Cgil: 'Non temo i fischi'. Poi cita Chiara Ferragni e boccia salario minimo e reddito di cittad… -