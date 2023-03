Melissa Satta, il mistero del tatuaggio rimosso: c’entra Matteo Berrettini? (Di venerdì 17 marzo 2023) E sì, i tatuaggi sono una tendenza inarrestabile, ma a quanto pare Melissa Satta ha scelto di rimuoverne uno. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, molte cose sono cambiate. E la rimozione del tatuaggio potrebbe determinare un altro cambiamento nella sua vita. Quando il tattoo non rappresenta più una persona, o magari sbiadisce di colore o si deforma perché eseguito male, si punta subito alla rimozione. Ma per Melissa Satta quale sarà stato il vero motivo? Sarà che forse la showgirl vorrebbe cancellare dal suo corpo la scritta di un amore “indelebile” ormai finito da tempo. Non c’è molta chiarezza a riguardo, ma i dettagli potrebbero alludere a questo. Melissa Satta e la rimozione del tatuaggio Oggi la rimozione dei tatuaggi è un trend ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 17 marzo 2023) E sì, i tatuaggi sono una tendenza inarrestabile, ma a quanto pareha scelto di rimuoverne uno. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, molte cose sono cambiate. E la rimozione delpotrebbe determinare un altro cambiamento nella sua vita. Quando il tattoo non rappresenta più una persona, o magari sbiadisce di colore o si deforma perché eseguito male, si punta subito alla rimozione. Ma perquale sarà stato il vero motivo? Sarà che forse la showgirl vorrebbe cancellare dal suo corpo la scritta di un amore “indelebile” ormai finito da tempo. Non c’è molta chiarezza a riguardo, ma i dettagli potrebbero alludere a questo.e la rimozione delOggi la rimozione dei tatuaggi è un trend ...

