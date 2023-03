Meghan Markle è incinta: in arrivo il terzo figlio di Meghan e Harry (Di venerdì 17 marzo 2023) Della terza gravidanza di Meghan Markle che il prossimo agosto compirà 41 anni, si parla già da qualche tempo. A lanciare per primo l’indiscrezione era stato il magazine Star a cui una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato anche che “quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano”. Harry e Meghan, infatti, hanno sempre sostenuto che non avrebbero avuto più di due figli per la salvaguardia del pianeta, ma il programma sarebbe stato cambiato da un imprevisto accolto comunque con gioia da parte di entrambi. Adesso a scatenare ancora i rumors sulla possibilità che Meghan sia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Della terza gravidanza diche il prossimo agosto compirà 41 anni, si parla già da qualche tempo. A lanciare per primo l’indiscrezione era stato il magazine Star a cui una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato anche che “quando il test è risultato positivo,erano increduli. Avere un altronaturalmente non faceva parte del loro piano”., infatti, hanno sempre sostenuto che non avrebbero avuto più di due figli per la salvaguardia del pianeta, ma il programma sarebbe stato cambiato da un imprevisto accolto comunque con gioia da parte di entrambi. Adesso a scatenare ancora i rumors sulla possibilità chesia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoCarmigna : Meghan Markle incinta? «Lei e Harry aspettano il terzo figlio, non era previsto» - VanityFairIt : Da principessa a fashion blogger #MeghanMarkle - leggoit : Meghan Markle incinta? «Lei e Harry aspettano il terzo figlio, non era previsto» - glooit : Meghan Markle e Harry aspettano il terzo figlio: l’indiscrezione leggi su Gloo - Raffy1380 : Paris è una Meghan Markle che non ce l’ha fatta #twittamibeautiful -