Medvedev - Tiafoe pronostico: il russo è favorito a Indian Wells, 2 - 1 a 3.60 (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniil Medvedev e l'idolo di casa Frances Tiafoe, per un posto in finale a Indian Wells. Uno scontro interessante, tra due tennisti alti nel fisico (198 e 188 cm) e nel ranking, rispettivamente numero ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Daniile l'idolo di casa Frances, per un posto in finale a. Uno scontro interessante, tra due tennisti alti nel fisico (198 e 188 cm) e nel ranking, rispettivamente numero ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelDiTen : @TheSinnersDrea1 @darwinia1492 nell'altra semifinale però c'è Tiafoe e non contro uno qualsiasi. Se volessero massi… - Isa_0600 : @AleColumn99 Però se il circo lo fa tiafoe non va bene se lo fa medvedev si (non dico te) - AleColumn99 : Tiafoe-Medvedev: vi aspettate una partita piena di drama o finirà per essere una partita noiosa? - criscriswald : RT @InteBNLdItalia: ?? Fenomenale Jannik: il primo azzurro in semifinale a Indian Wells! ???? #Sinner sconfigge Fritz 6-4 4-6 6-4 e dovrà vede… - tennismadeinita : RT @racchette: Alcaraz-Sinner Medvedev-Tiafoe Swiatek-Rybakina Sakkari-Sabalenka Quattro semifinali di livello assoluto a Indian Wells, no… -