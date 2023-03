Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - globalistIT : -

Medvedev dichiara ‘guerra’ alle Ong: “Sono parte della guerra ibrida dei paesi ostili alla Russia” Globalist.it

Ne abbiamo visto molti esempi. Questi metodi sono stati affinati alla perfezione”, ha dichiarato Medvedev, intervenendo a una riunione del Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia.