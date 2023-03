(Di venerdì 17 marzo 2023) Un tour in arrivo, i dj set nei principali club di Las Vegas, un etichetta e la data a Milano: il trio elettronico non si ferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Meduza, la loro espansione è appena iniziata - gmolaschi : I #Meduza (dj da 15 miliardi di stream) aprono la loro etichetta per aiutare gli artisti emergenti. «Quel che cerch… - lovelyanimehd : Meduza: dal live show al Fabrique di Milano alla loro label, ecco le novità che ha in serbo il super trio di produc… - meduzamusic : RT @FunweekMag: Dopo il sold out all’Amnesia, i @meduzamusic annunciano il live show al @FabriqueMilano e l’apertura della loro label #Aet… - FunweekMag : Dopo il sold out all’Amnesia, i @meduzamusic annunciano il live show al @FabriqueMilano e l’apertura della loro la… -

Ma è davvero così, portale russo critico della linea del Cremlino, riporta una versione ...da caccia polacchi in zone sospette senza alcun preavviso avrebbero quantomeno manifestato il...Ilprimo e unico disco, introducing, è nella classifica dei 20 album più 'streammati' del 2021. Ma non solo dj set e Spotify. Ad aprile 2022 sono stati ospiti dell' Università di Harvard ......al Fabrique di Milano ( puoi iscriverti QUI al form per avere accesso ai biglietti in pre - sale ) non è l'unica novità anche hanno in serbo iper il 2023. Quest'anno lanceranno anche la...

Meduza, la loro espansione è appena iniziata WIRED Italia

Padre e figlia sono stati arrestati in Russia per aver preso posizione contro la guerra. La 12enne Masha ha fatto un disegno in cui difende l’Ucraina ed è stata rinchiusa in un centro di riabilitazion ...In Russia, nell'aprile 2022, una 12enne di nome Masha ha fatto un disegno contro la guerra. Il padre rischia la patria potestà.