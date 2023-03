Medici Firenze | adesso bisogna dare riconoscenza ai medici chiamati eroi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 17 marzo 2023) “La fase più dura della pandemia Covid è stata messa alle spalle.però occorreaie al personale sanitario che dal primo giorno è stato in prima linea, correndo rischi, e senza mai tirarsi indietro”. Lo afferma Pietro Dattolo, Presidente dell’Ordine deie degli Odontoiatri die provincia, in vista di domani quando si celebra Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. “Non possiamo far cadere i tanti elogi nella retorica e permettere che gli “” alla fine vengano dimenticati. Il sistema sanitario pubblico ha dimostrato di saper rispondere ai bisogni della popolazione anche nell’emergenza. Molti dottori si sono ammalati, alcuni in modo grave fino alla morte. ...