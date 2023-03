Mauro Coruzzi ‘Platinette’ colpito di ictus ischemico: in corso accertamenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Il mondo dello spettacolo si stringe intorno a Mauro Coruzzi. Il personaggio televisivo, diventato un volto familiare con lo pseudonimo di “Platinette”, pochi giorni fa è stato colpito da un ictus ischemico. La notizia resa nota dal suo agente è stata diramata dall’ANSA Le sue condizioni al momento sono “stabili”: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, “martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Lo rende noto il suo agente. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 17 marzo 2023) Il mondo dello spettacolo si stringe intorno a. Il personaggio televisivo, diventato un volto familiare con lo pseudonimo di “Platinette”, pochi giorni fa è statoda un. La notizia resa nota dal suo agente è stata diramata dall’ANSA Le sue condizioni al momento sono “stabili”:, in arte Platinette, “martedì 14 marzo ha avuto un. Fortunatamente è stato socin modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono inuna serie di”. Lo rende noto il suo agente. L'articolo proviene da Isa e Chia.

