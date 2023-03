Mauro Coruzzi ‘Platinette’ colpito da un ictus ischemico: “Condizioni stabili, sono in corso una serie di accertamenti” (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha avuto un ictus ischemico martedì 14 marzo. A riferirlo è il suo agente, in una nota in cui si spiega che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le Condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore, Coruzzi è stato lanciato come ‘Platinette’ dal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023), in arte Platinette, ha avuto unmartedì 14 marzo. A riferirlo è il suo agente, in una nota in cui si spiega che “fortunatamente è stato socin modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Leinunadi”. Nato a Langhirano nel 1955, conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore,è stato lanciato comedal Maurizio Costanzo show. Ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Nel ...

