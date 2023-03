Mauro Coruzzi | ‘Platinette’ | colpito da ictus ischemico

(Di venerdì 17 marzo 2023), in arte Platinette, ha avuto un. Lo rende noto il suo agente rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”. Le sue ultime apparizioni in tv risalgono a qualche settimana fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, morto il 24 febbraio. Su Instagram ha postato l’ultmo video due giorni fa, nella solita formula in cui da casa sua metteva dei dischi particolarmente amati, raccontandoli ai suoi followers. Un video sotto cui sono piovuti i tanti messaggi di incoraggiamento e di pronta ripresa delle persone che lo seguono.

Giorni di apprensione per il conduttore, autore e personaggio ...ECLETTICO -ha 67 anni ed è nato a Langhirano, in provincia di Parma. Conduttore radiofonico e televisivo, cantante, attore e doppiatore, è stato lanciato come Platinette dal Maurizio ..., in arte Platinette , ha avuto un ictus ischemico nella giornata del 14 marzo ma è stato reso noto solo oggi. In questi casi la tempestività è fondamentale per salvare la vita stessa ...

