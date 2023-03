Mauro Coruzzi “Platinette” colpito da ictus ischemico: è stabile. L’ultima volta in tv sabato da Liorni (Di venerdì 17 marzo 2023) A qualche settimana dalle sue ultime apparizioni in tv, e dopo gli scatti che lo immortalano nell’atto di rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Mauro Coruzzi, ancor più noto per il suo nome d’arte, Platinette, ha avuto un ictus ischemico. Le agenzie e i siti rilanciano subito le prime notizie e gli aggiornamenti relativi, che l’agente del noto volto tv ha reso noto, rassicurando sul suo stato di salute dichiarando: «Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti». Mauro Coruzzi “Platinette” colpito da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023) A qualche settimana dalle sue ultime apparizioni in tv, e dopo gli scatti che lo immortalano nell’atto di rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso, la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno:, ancor più noto per il suo nome d’arte,, ha avuto un. Le agenzie e i siti rilanciano subito le prime notizie e gli aggiornamenti relativi, che l’agente del noto volto tv ha reso noto, rassicurando sul suo stato di salute dichiarando: «Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti».da ...

