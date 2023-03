Mauro Coruzzi colpito da un ictus ischemico (Di venerdì 17 marzo 2023) Mauro Coruzzi Apprensione per Mauro Coruzzi. Martedì 14 marzo, l’opinionista televisivo, noto anche per il suo personaggio Platinette, è stato colto da un ictus ischemico e, attualmente, le sue condizioni sono stabili. A dare la notizia, attraverso una nota, è stato proprio l’agente di Coruzzi, che ha spiegato che il suo assistito “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“. Nato a Langhirano il 4 novembre 1955, Coruzzi ha preso parte negli anni a diverse trasmissioni televisive: da Buona Domenica ad Amici, passando per Tale & Quale Show e Il Cantante Mascherato. Sagace, irriverente e senza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 marzo 2023)Apprensione per. Martedì 14 marzo, l’opinionista televisivo, noto anche per il suo personaggio Platinette, è stato colto da une, attualmente, le sue condizioni sono stabili. A dare la notizia, attraverso una nota, è stato proprio l’agente di, che ha spiegato che il suo assistito “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“. Nato a Langhirano il 4 novembre 1955,ha preso parte negli anni a diverse trasmissioni televisive: da Buona Domenica ad Amici, passando per Tale & Quale Show e Il Cantante Mascherato. Sagace, irriverente e senza ...

