Mauro Coruzzi colpito da un ictus ischemico

(Di venerdì 17 marzo 2023)Apprensione per. Martedì 14 marzo, l’opinionista televisivo, noto anche per il suo personaggio Platinette, è stato colto da une, attualmente, le sue condizioni sono stabili. A dare la notizia, attraverso una nota, è stato proprio l’agente di, che ha spiegato che il suo assistito “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“. Nato a Langhirano il 4 novembre 1955,ha preso parte negli anni a diverse trasmissioni televisive: da Buona Domenica ad Amici, passando per Tale & Quale Show e Il Cantante Mascherato. Sagace, irriverente e senza ...

, in arte Platinette, è stato colpito da ictus ischemico lo scorso 14 Marzo ma la notizia è stata data solo ieri dal suo agente per poter riferire un quadro più preciso e rassicurante ...'Sempre stato lucido' Alessi ha subito chiarito cheè cosciente: 'Non è mai andato in coma, è ... I problemi in famiglia Alessi ha anche spiegato cheavrebbe avuto dei problemi in famiglia ...Sono definite stabili le condizioni di , in arte , colto da un lo scorso martedì 14 marzo. Fortunatamente ha ricevuto soccorsi tempestivi che hanno consentito 'di poter agire subito dal punto di vista ...

